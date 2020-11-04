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Balıkesir'de 5 gün önce yıldırım isabet eden 4 kadından 2'si hayatını kaybetti

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.11.2020 16:13 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 5 gün önce yıldırım isabet eden 4 kadından 2'si hayatını kaybetti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, tarlada yıldırım isabet etmesi nedeniyle tedavi altına alınan 4 kadından 2'si yaşamını yitirdi.

Çekirdekli Mahallesi'nde 30 Ekim'de yaşanan olayın ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Nermin Alkan (51) ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Yasemin Demirel (41), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıldırım isabet eden diğer kişiler Suzan Avcuoğlu ve Feride Umur'un ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mahalledeki tarlalarında biber toplayan 4 kadın, yağmur başlayınca bir ağacın altında beklemeye başlamıştı. Sağanağın ardından çalışmaya devam eden ve ağacın altından eşyalarını aldıkları sırada yıldırım isabet eden kadınlar, hastanelere kaldırılmıştı.

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