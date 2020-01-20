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  4. Balıkesir’de 5 silah ele geçirildi

Balıkesir’de 5 silah ele geçirildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.01.2020 18:48 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 5 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 5 adet silah yakalandı.

Balıkesir’de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 5 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 5 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Bandırma ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 58 adet fişek, 1 adet yivsiz av tüfeği, Susurluk ilçesinde 2 adet ruhsatsız ateşli silah, Balıkesir İl Merkezinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 7 adet fişek, Burhaniye ilçesinde 14 adet muhtelif çap ve markalarda fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

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