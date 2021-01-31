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Balıkesir’de 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

31.01.2021 13:21 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de polis ekipleri il merkezi, Bandırma ve Edremit ilçelerinde yaptıkları 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik Balıkesir il merkezi, Bandırma ve Edremit ilçelerinde 30 Ocak’ta yapılan 4 ayrı çalışmada 5 şüpheliyi yakaladı.

Balıkesir’de polis ekipleri il merkezi, Bandırma ve Edremit ilçelerinde yaptıkları 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik Balıkesir il merkezi, Bandırma ve Edremit ilçelerinde 30 Ocak’ta yapılan 4 ayrı çalışmada 5 şüpheliyi yakaladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 4 şahıs savcılıkça serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda 58 adet sentetik ecza hap, 1,47 gram metamfetamin, 1,46 gram bonzai ile 2,53 gram esrar ele geçirildi.

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Balıkesir Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:45
Sabah
08:10
Öğle
13:27
İkindi
16:09
Akşam
18:34
Yatsı
19:54

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Kemal Kıymaz Eczanesi
Merkez
Kesen Eczanesi
Merkez
Volkan Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
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