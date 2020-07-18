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Balıkesir’de 5 uyuşturucu taciri yakalandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.07.2020 11:39 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen ve kullanan 5 kişiyi 4 ayrı operasyonda yakaladı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele polisleri Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan (4) çalışmada 5 şahıs yakaladı.

Balıkesir’de 5 uyuşturucu taciri yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen ve kullanan 5 kişiyi 4 ayrı operasyonda yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele polisleri Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan (4) çalışmada 5 şahıs yakaladı. Polis tarafından soruşturma sonucu mahkemeye sevk edilen 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 34 adet sentetik ecza hap ve 26 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Balıkesir’de 5 uyuşturucu taciri yakalandı

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