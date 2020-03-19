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Balıkesir’de 65 yaş üstü otobüs kullanımı yüzde 50 düştü

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.03.2020 16:43 | Son Güncelleme

Korona virüsünün etkilerini azaltmak için başlatılan ’Evde kal’ sloganı sayesinde salgın hastalık açısından risk grubunda bulunan, Balıkesir’de yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılara riayet ediyor.

Balıkesir’de 65 yaş üstü otobüs kullanımı yüzde 50 düştü

Korona virüsünün etkilerini azaltmak için başlatılan ’Evde kal’ sloganı sayesinde salgın hastalık açısından risk grubunda bulunan, Balıkesir’de yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılara riayet ediyor. Mart ayının ilk haftasında 123 bin 488 vatandaş toplu taşıma araçlarını kullanırken üçüncü haftasında ise bu oran 29 bin 752’ye kadar düştü.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 adı verilen ve 170’den fazla ülkeye yayılan korona virüsün etkilerini azaltmak için başlatılan "Evde kal" sloganına Balıkesirliler riayet ediyor. Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.’den alınan verilere göre Balıkesir il genelinde 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanım oranın yüzde 50 düşüş yaşadı. Mart ayının ilk haftasında 65 yaş üstü 123 bin 488 vatandaş toplu taşıma araçlarını kullanırken üçüncü haftasında ise bu rakam 29 bin 752’ye düştü. Yaşlı vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanım oranlarının analizlere göre düştüğü bilgisini veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Salgın hastalık açısından risk grubunda bulunan yaşlılarımız korunmak için lütfen evlerinde kalsın, toplu alanlardan uzak dursun. Biz belediye olarak şehrin her noktasında dezenfekte çalışmalarını sürekli olarak yaparken vatandaşlarımızın da Sağlık Bakanlığı’mızın açıkladığı kurallara uymalarını istiyoruz. Bu konuda hassas davranan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi.

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