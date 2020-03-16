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Balıkesir’de 8 silah ele geçirildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.03.2020 09:21 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 8 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 8 adet silah yakalandı.

Balıkesir’de 8 silah ele geçirildi

Balıkesir’de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 8 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 8 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Bandırma ilçesinde 1 adet kuru sıkı silah ve 63 adet fişek, Edremit ilçesinde 3 adet yivsiz av tüfeği, Gönen ilçesinde 2 adet yivsiz av tüfeği, Burhaniye ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet kurusıkı silah ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

Balıkesir’de 8 silah ele geçirildi

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