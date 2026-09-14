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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a sert çıkış! "Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, İsmail Kartal'ın istifa kararını ve sonrasında yaşanan süreci sert sözlerle değerlendirdi. Yanal, "Testi kırıldı, geçmiş olsun. Bu toparlanmaz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a sert çıkış! "Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır"
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın görevinden ayrılıp geri dönmesinin ardından tartışmalar sürerken, eski teknik direktör Ersun Yanal'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Yanal, Kartal'ın aldığı kararın ardından takım içerisindeki otoritesinin zedelendiğini savundu.

ERSUN YANAL'DAN İSMAİL KARTAL'A SERT ELEŞTİRİ

Fenerbahçe de İsmail Kartal a sert çıkış! "Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır" 1

İsmail Kartal'ın yaşadığı süreci değerlendiren Ersun Yanal, deneyimli teknik adamın artık oyuncuların gözünde eski otoritesine sahip olamayacağını söyledi.

Yanal, "Fenerbahçe'de yaşamış biri olarak İsmail Kartal'ı en iyi anlayan benim. Testi kırıldı, geçmiş olsun. Bu toparlanmaz, göreceksiniz. Fenerbahçe'nin lideri böyle davranmaz" ifadelerini kullandı.

"BURADAN ÜRETİM ÇIKMAZ"

Fenerbahçe de İsmail Kartal a sert çıkış! "Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır" 2

İsmail Kartal'ın kararının ardından futbolcuların teknik direktöre olan güveninin sorgulanacağını savunan Yanal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu işten bir daha üretim çıkmaz. Buradan üretim çıkmaz. Oyuncu artık güvenmeyecektir. Oyuncu hocaya baktığında ne görecek? Dirayet mi görecek?"

"KOMUTANA BAKARAK SALDIRIRSIN"

Fenerbahçe de İsmail Kartal a sert çıkış! "Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır" 3

Yanal, teknik direktörün takım üzerindeki etkisini askeri bir komutan üzerinden örnekleyerek anlattı.

Deneyimli teknik adam, "Sen ordu komutanına bakarak saldırırsın. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi; 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' diyordu. Komutana bakarsın. Yani bir komutan 'Ben yokum, bittim, ben artık bırakıyorum' derse, bir daha o komutanı oraya çıkardığında ne kadar süreçte o komutanın iş yapacağını düşünüyorsun?" dedi.

"FENERBAHÇE'YE ZARAR VERİYORSUN"

Fenerbahçe de İsmail Kartal a sert çıkış! "Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır" 4

Sunucu Merve Toy'un, İsmail Kartal'ın Beşiktaş derbisinin ardından başkan ve yönetimle yaşanan diyaloglara kırılıp kırılmadığını sorması üzerine Yanal, Fenerbahçe'nin son dönemde aldığı yenilgileri hatırlattı.

Yanal, "Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'a mağlup oldu. Aziz Yıldırım'ın içinden geçmiştir hepsinin" ifadelerini kullandı.

"GİTMESİNİ DE GELMESİNİ DE BİLECEKSİN"

Fenerbahçe de İsmail Kartal a sert çıkış! "Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır" 5

İsmail Kartal'ın "Bir daha dönmemek üzere" diyerek ayrılmasının ardından yeniden göreve dönmesini de eleştiren Yanal, teknik direktörün duruşunun önemli olduğunu vurguladı.

Ersun Yanal, "İsmail Kartal, 'Bir daha dönmemek üzere' deyip dönüyorsan İsmail Kartal'ın bir çizgisi ve duruşu olmalı. Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun. Gitmesini de gelmesini de oturmasını da kalkmasını da bileceksin kardeşim" dedi.

"BÜYÜK BİR ZEVKLE KOVACAKTIR"

Fenerbahçe de İsmail Kartal a sert çıkış! "Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır" 6

Yanal ayrıca yaşanan sürecin başkan Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasında bir probleme dönüştüğünü savundu.

Tecrübeli teknik adam, "Bu, başkan ve İsmail Kartal problemidir. Sonunda Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacaktır" sözleriyle dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Ersun Yanal Aziz Yıldırım fenerbahçe
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