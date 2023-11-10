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Balıkesir’de 9.05’te saygı duruşu

10.11.2023 10:09 | Son Güncelleme:
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Balıkesir 10 Kasım’da Atatürk’ü andı.Atatürk heykelinde yapılan resmi törenlere Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz katılırken, sirenlerin çalması ile birlikte saygı duruşu başladı.

Balıkesir’in en büyük ilçesi olan Bandırma’da da 9’u 5 geçe saygı duruşunda bulunuldu. Meydana gelen bir kadın siren sesleri ile birlikte yolun ortasına geçerek elindeki Türk Bayrağı’nı açtı.

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Balıkesir Namaz Vakitleri 10 Kasım Cuma

İmsak
06:14
Sabah
07:39
Öğle
12:57
İkindi
15:41
Akşam
18:05
Yatsı
19:25

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Cuma

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