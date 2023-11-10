Balıkesir’de 9.05’te saygı duruşu

Balıkesir 10 Kasım’da Atatürk’ü andı.Atatürk heykelinde yapılan resmi törenlere Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz katılırken, sirenlerin çalması ile birlikte saygı duruşu başladı.
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