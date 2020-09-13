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Balıkesir’de adam öldürme suçundan aranan 2 kişi yakalandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.09.2020 10:27 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri kasten adam öldürme suçundan aranan 2 kişiyi silahları ile birlikte yakaladı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu araştırmalar ve çalışmalar neticesinde bulundukları yer tespit edilerek hakkında Kasten Adam Öldürme suçundan kesinleşmiş 25 Yıl hapis cezası bulunan A.M.

Balıkesir’de adam öldürme suçundan aranan 2 kişi yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri kasten adam öldürme suçundan aranan 2 kişiyi silahları ile birlikte yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu araştırmalar ve çalışmalar neticesinde bulundukları yer tespit edilerek hakkında Kasten Adam Öldürme suçundan kesinleşmiş 25 Yıl hapis cezası bulunan A.M. isimli şahıs ve Kasten Adam Öldürme Suçundan kesinleşmiş 15 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.N. isimli şahıs yakalandı. Yapılan üst araması sırasında A.M. isimli şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız Glock marka ateşli silah ve şarjöre basılı vaziyette 13 adet 9 mm fişek, M.N. isimli şahsın üzerinde 1 Adet ruhsatsız Glock marka ateşli silah ve şarjör basılı vaziyette 11 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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