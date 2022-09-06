Balıkesir'de ahırdaki saman balyalarının içinden uyuşturucu çıktı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu üretip sattığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli M.D'nin adresine operasyon düzenledi.

Ekipler, ahırda saman balyalarının içine gizlenmiş plastik kutuda 995 gram esrarın yanı sıra bahçede ekili 32 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ve suçtan kazanıldığı tahmin edilen 1800 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.D. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz