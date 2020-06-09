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Balıkesir’de akıllı durak dönemi başlıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.06.2020 12:55 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda, Balıkesirlilere konforlu hizmet sunmak amacıyla 2 noktada akıllı durakları devreye soktu.

Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda, Balıkesirlilere konforlu hizmet sunmak amacıyla 2 noktada akıllı durakları devreye soktu. İnternet hizmeti olan, kameralı, camekanlı, ısıtma ve soğutma sistemli klimalı akıllı modüler duraklar sayesinde vatandaşlar, toplu taşıma aracı beklerken kışın üşümeyecek yazın da sıcaktan bunalmayacaklar.
Toplu ulaşımda sorunları en aza indirmek için köklü değişimler yapmaya devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Dr. Ahmet Toprak Caddesi Deve Loncası’na akıllı modüler duraklar yerleştirdi. 18 metre uzunluğundaki durakların, 6 metrelik kısmı açık geri kalan kısmı da kapalı olacak şekilde özel olarak tasarlandı. TOKİ Yeni Mahalle 2. Etap’a ise; 2 tane 6 metre uzunluğunda kapalı bölümü olan klimalı akıllı modüler otobüs durakları kurularak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Konfor sağlayacak
Toplu taşımada yolcu hizmetinin kullanışlı ve rahat olması için modern şekilde tasarlanan duraklar, sıcak ve soğuk iklime göre konfor sunuyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilerleyen günlerde şehrin farklı noktalarına akıllı duraklar yerleştirmeye devam edecek.

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