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Balıkesir'de anne ile oğlu evde ölü bulundu

AA AA
28.02.2024 07:55
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Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde anne ile oğlu evde ölü bulundu.

Yıldız Mahallesi 14087 Sokak'ta yaşayan Hatice Aydın'ın (84) kapısını çalan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) görevlisi, ev sahibine ulaşamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, ev sahibi Hatice Aydın ve oğlu Behzat Aydın'ı (62) hareketsiz buldu.

Hatice ve Behzat Aydın'a sağlık kontrolünde bulunan ekipler, anne ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin de çalışmalarda bulunduğu evde ve cesetler üzerinde herhangi bir darp, ateşli ve kesici yaralanmanın bulunmadığı tespit edildi.

Anne ve oğlunun cenazeleri daha sonra Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Elektrik ve doğalgazın bulunmadığı evde ısınmanın tüplü katalitik ile sağlandığı öğrenildi.

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Balıkesir Altıeylül

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