Balıkesir'de araç kullanırken kalp krizi geçiren kişi öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren kişi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde otomobiliyle hareket halinde olan Abdi Ö. (74) rahatsızlandı. Bu sırada otomobilini durduran sürücü, 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği tespit edilen Abdi Ö, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Abdi Ö'nün cenazesi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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