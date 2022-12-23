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Balıkesir’de araç sayısı 539 bin oldu

23.12.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de Kasım ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 539 bin 553 oldu.

Balıkesir’de araç sayısı 539 bin oldu

Türkiye’de kasım ayında 122 bin 837 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Balıkesir’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı kasım ayı sonu itibarıyla 539 bin 553 oldu.

Türkiye’de kasım ayında 122 bin 837 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı öğrenildi. kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,1’i otomobil, yüzde 30,2’si motosiklet, yüzde 14,4’ünü kamyonet, yüzde 6,4’ü traktör, yüzde 2,9’u kamyon, yüzde 0,4’ü otobüs, yüzde 0,5’i minibüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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