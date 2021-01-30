YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de aranan 13 şahıs yakalandı

Balıkesir’de aranan 13 şahıs yakalandı

30.01.2021 13:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında, aranan 13 şahsı yakalarken 6 ateşli silah ve bu silahlara ait 9 fişek ele geçirildi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Gönen ilçelerinde 29.01.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 13 aranan şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 9 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında, aranan 13 şahsı yakalarken 6 ateşli silah ve bu silahlara ait 9 fişek ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Gönen ilçelerinde 29.01.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 13 aranan şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 9 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:46
Sabah
08:11
Öğle
13:27
İkindi
16:08
Akşam
18:32
Yatsı
19:53

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Gezer Eczanesi
Merkez
Özmen Şule Eczanesi
Merkez
Uğurlu Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Coşkun Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Balıkesir’de polisten 10 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de polisten 10 şahsa uyuşturucu operasyonu

Marmara Adası’na “Jale Özken Marmara Müzesi” açılacak

Marmara Adası’na “Jale Özken Marmara Müzesi” açılacak

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheliden 2’si tutuklandı

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheliden 2’si tutuklandı

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheliden 2’si tutuklandı

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheliden 2’si tutuklandı

Askıda ekmek ve sebze rağbet görüyor

Askıda ekmek ve sebze rağbet görüyor

“Karesi Öğretmen Akademisi” Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu’nu ağırlayacak

“Karesi Öğretmen Akademisi” Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu’nu ağırlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.