Balıkesir’de aranan 13 şahıs yakalandı, 2 silah ele geçirildi

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalanırken, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 6 kişi ve 1 kuru sıkı tabanca, Burhaniye ilçesinde 2 kişi, Edremit ilçesinde 2 kişi ve 1 adet kurusıkı tabanca, Erdek ilçesinde 1 kişi, Gömeç ilçesinde 1 kişi ve Sındırgı İlçesinde 1 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 13 kişi ve 2 kurusıkı tabanca yakalandı.



