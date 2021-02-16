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Balıkesir’de aranan 15 şahıs yakalandı

16.02.2021 10:09 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de aranan 15 şahıs yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Balıkesir il merkezinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 15 aranan şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerden 5’i tutuklandı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye ve Edremit İlçelerinde 15.02.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 15 aranan şahıs yakalarken adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

Balıkesir’de polis ekipleri Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Balıkesir il merkezinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 15 aranan şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerden 5’i tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye ve Edremit İlçelerinde 15.02.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 15 aranan şahıs yakalarken adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız menşei belli olmayan ateşli silah ve bu silaha ait 5 adet fişek ele geçirildi.

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