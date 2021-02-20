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Balıkesir’de aranan 16 şahıstan 4’ü tutuklandı

20.02.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de aranan 16 şahıstan 4’ü tutuklandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 kişiyi yakalarken, adli makamlara sevk edilen 4’ü tutuklandı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli şahıs yakalandı.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 kişiyi yakalarken, adli makamlara sevk edilen 4’ü tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklandı. 12’si serbest kaldı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Balıkesir’de aranan 16 şahıstan 4’ü tutuklandı

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