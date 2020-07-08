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Balıkesir'de asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.07.2020 23:31 | Son Güncelleme

Balıkesir'de asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında, asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi.

Kontrolsüz kalabalık oluşturulmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden uğurlamalara, açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına ve toplu uğurlamalara müsaade edilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada; otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş gibi toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmeyeceği ve mahallelerde yapılan düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü etkinliklerin en erken 12.00'de başlaması ve en geç 23.00'da bitirilmesi gerektiği belirtildi.

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