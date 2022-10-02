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Balıkesir'de atıklardan oluşan "Sıfır Noktası" sergisi açıldı

02.10.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de atıklardan oluşan "Sıfır Noktası" sergisi açıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de "36. Dünya Habitat Günü" etkinlikleri kapsamında sanatçı Deniz Sağdıç'ın atık malzemeler kullanarak hazırladığı eserlerden oluşan "Sıfır Noktası" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Habitat Günü bu yıl Türkiye'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinatörlüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Asıl programın yarın başlayacağı etkinlik öncesinde sanatçı Deniz Sağdıç'ın, atık malzemeleri sanat eserine dönüştürdüğü "Sıfır Noktası" sergisinin açılışı yapıldı.

Avlu Kongre Merkezi Fuaye Alanı'ndaki açılışta konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentin önemli bir programa ev sahipliği yaptığını belirterek, "Şehrimize bunun çok büyük getirileri olacaktır. Habitatın kalbini oluşturan değerlere atıf yapan 'Sıfır Noktası' sergisi dolayısıyla sanatçımız Deniz Sağdıç'ı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da "Kimse Geride Kalmasın" temasıyla Dünya Habitat Günü'nün bu yıl Balıkesir'de kutlanacağını bildirdi.

Yılmaz, atığın sanata dönüştüğü çok önemli bir serginin açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu sergi çok değerli, çünkü simgesel özelliği var. İlham olması gereken çok değerli bir proje. 'Sıfır Atık' projesini başlatarak dünyaya örnek olan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye ve bu muhteşem sergiyi hazırlayan sanatçımız Deniz Sağdıç'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, atıklardan yapılan portreleri sanatçı Deniz Sağdıç'ın bilgilendirmeleri eşliğinde inceledi.

Açılışın ardından düzenlenen "Tarihin, Sanatın ve Şehrin Sıfır Noktası" panelinin kapanışında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, katılımcılara hitap etti.

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