YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de ’Avrupa Spor’ etkinlikleri başlıyor

Balıkesir’de ’Avrupa Spor’ etkinlikleri başlıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.09.2020 19:45 | Son Güncelleme

Avrupa Spor Haftası, 23-30 Eylül tarihlerinde 81 ilde olduğu gibi Balıkesir’de de çeşitli etkinlikler ile kutlanacak.Etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun teşrifleri ile 81 ilde eş zamanlı ve canlı yayın olarak yapılacak Avrupa Spor Haftası kapsamındaki etkinlikler Ankara merkezli Anıttepe Spor Kompleksinde başlayacak.Balıkesir’de de de saat: 10:30’da 50.

Balıkesir’de ’Avrupa Spor’ etkinlikleri başlıyor

Avrupa Spor Haftası, 23-30 Eylül tarihlerinde 81 ilde olduğu gibi Balıkesir’de de çeşitli etkinlikler ile kutlanacak.
Etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun teşrifleri ile 81 ilde eş zamanlı ve canlı yayın olarak yapılacak Avrupa Spor Haftası kapsamındaki etkinlikler Ankara merkezli Anıttepe Spor Kompleksinde başlayacak.
Balıkesir’de de de saat: 10:30’da 50. Yıl Spor Parkımızda başlayacak etkinlikler, program sunumu ve açılış konuşmalarının ardından canlı yayın bağlantılarıyla devam edecek. Sahne etkinlikleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca spor kültürünün tabana yayılması adına uygulamaya konulan; Sportif Yetenek Taraması Testi, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, 10 Bin Pota, Koşabiliyorken Koş, Sosyal Medyadan Sosyal Meydana gibi birçok başarılı projenin tanıtımı da yapılacak. Bisiklet, Halk Oyunları, Taekwondo, Aerobik, Floor Curling, Yüzme, Basketbol, Boks, Dart, Okçuluk, Langırt, Masa Tenisi, Tenis, Badminton spor gösterileri ile Balıkesir’in de spor şehri olma yolunda sağlam adımlarla ilerlediği gösterilmiş olacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde ve federasyon koordinesinde her yıl düzenlenen "Avrupa Spor Haftası" projesi, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle, her yaştan bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttırmayı amaçlanıyor.
Avrupa Spor Haftası kapsamında "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri", Ankara Anıttepe Spor Kompleksi’nde saat 10.30’da açılış töreni ile başlayacak, 81 ilde eş zamanlı olarak Valilikler ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri işbirliğinde devam edecek.
Etkinlikler, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kuralları gözetilerek düzenlenecek, "Ulusal Herkes için Spor ve Sağlıklı Yaşam" sloganı ve #beactive hashtag ile sosyal medya uygulamalarımızdan anlık olarak paylaşılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
En Çok Okunan Yerel Haberler
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı
MŞÜ’den bal üreticilerine “Kafkas” ırkı arı önerisi
MŞÜ’den bal üreticilerine “Kafkas” ırkı arı önerisi
Başkentte ameliyatta ölen yaralının yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Başkentte ameliyatta ölen yaralının yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde saha personeline tek tip kıyafet
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde saha personeline tek tip kıyafet
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Muğla Milli Eğitim’den ‘Sınırsız eğitim’ projesi
Muğla Milli Eğitim’den ‘Sınırsız eğitim’ projesi

Balıkesir Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
05:26
Sabah
06:49
Öğle
13:06
İkindi
16:32
Akşam
19:13
Yatsı
20:31

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Buse Eczanesi
Merkez
Özenç Eczanesi
Merkez
Uğurlu Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Işıl Eczanesi
Ayvalik
İrem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu
TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak
Eline metreyi alan zabıta balıkları ölçtü
Eline metreyi alan zabıta balıkları ölçtü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.