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Balıkesir’de bakanlı mahalle mitingi

25.05.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dizi ziyaret ve inceleme için Balıkesir’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, gece de mahalle mitingine katıldı.

Balıkesir’de bakanlı mahalle mitingi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Balıkesir Gündoğan Mahallesi’nde mitinge katıldı. Vatandaşlara hitap eden Bakan Kasapoğlu, "Her zamanki gibi sevgi dolusunuz, sevgi dolu. Başkaları gibi sahte sevgi değil. Sizde içtenlik var. Sizde harbiyelik var. O yüzden siz her zaman bu ak davanın yanında yer aldınız. Her zaman harbi insan, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında oldunuz. Kumpaslar kurdular. Siz bizimle beraber oldunuz. Hain teşebbüslere kalkıştılar. Siz en önde gittiniz. Bu liderin yanında artık 21 yılda tüm engelleri aştı. Tüm oyunlar bozuldu. Senin yanında tüm odaklara meydan okuduk meydan. Sizle birlikte ve yine sizle beraber, sizden aldığımız güçle bu ülkeyi her alanda şaha kaldırdık. İşte altyapısı, işte sanayisi, işte eğitimi, işte sağlığı, işte gençliği, işte sporu, demokrasisi, adaleti her alanda sizle beraber destan yazdık. Geldik 2023’e.
Cumhuriyet’in yüzüncü yılında bir seçime gidiyoruz. 14 Mayıs 2023 öncesinde neler yaptılar? Siz hep birlikte gördünüz. Masalar kurdular. Altı, yedi, sekiz. Gizli ortaklarıyla, açık ortaklarıyla ittifaklar yaptılar. İçeride ayrı, dışarıda ayrı senaryolar kurdular, kurguladılar. Ama biz her zaman sadece ve sadece kime güvendik, size güvendik. Her zaman ve her zaman gücümüzü sizden aldık. Başka hiç ama hiçbir bir güce güvenmedik, dayanmadık. Ve siz aziz milletimiz, Balıkesirliler, 14 Mayıs’ta öyle bir sağduyu örneği gösterdiniz ki. Öyle bir basiret örneği gösterdiniz ki 14 Mayıs’ta tüm kirli oyunları darmadağın ettiniz. Açık farkla Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer aldınız" dedi.

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne tür imkanları sağlasak siz her şeyin en iyisine, en güzele layıksınız. İnşallah bundan sonra da yine sizden aldığımız gücü; sizler için, sizlerle birlikte, size hizmet etmek için harcayacağız. Bu pırıl pırıl evlatlar için harcayacağız. Bu pırıl pırıl evlat yetiştiren bu güzel analar için harcayacağız. Yine bu memleketin evlatlarına güveneceğiz. Yine bu anaların yavrularına güveneceğiz, onlarla beraber yürüyeceğiz. Çünkü biz, biliyoruz ki bu temiz yürekli anaların evlatlarının yapamayacağı işler yok. İşte milli otomobilimiz TOGG, işte milli gemimiz, işte İHA’larımız, SİHA’larımız. Bu ülkenin evlatları, bu ülkenin milli şuurla donanmış evlatları artık onların başaramazsınız dediklerini başarıyor. İnşallah bu ülkeyi sizlerle birlikte Türkiye yüzyılını gençlerin yüzyılı yapacağız, Bu ülkeyi sizlerle birlikte kadınların yüzyılı diyerek kadınların omzunda yükselteceğiz. Bu ülkenin Türkiye yüzyılındaki yükselişiyle yine bir şanlı destan yazacağız"

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Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 25 Mayıs Perşembe

İmsak
03:53
Sabah
05:40
Öğle
13:10
İkindi
17:05
Akşam
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Yatsı
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Balıkesir Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Perşembe

Elif eczanesi
Kepsut
Özek eczanesi
Manyas
Kurtdereli eczanesi
Savastepe
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