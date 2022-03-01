Balıkesir'de beton direğe çarpan midibüsün sürücüsü öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Cengiz S. yönetimindeki 10 S 10283 plakalı midibüs, Bandırma-Balıkesir kara yolunun 6. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Araçta sıkışarak yaşamını yitiren sürücünün cansız bedeni, Büyükşehir Belediyesine bağlı Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarılarak hastane morguna gönderildi.



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