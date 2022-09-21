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Balıkesir'de biçerdöverden düşen kişi öldü

21.09.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de biçerdöverden düşen kişi öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde biçerdöverden düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çepni Mahallesi'nde yaşayan Ünal İhtiyar (46) 4 gün önce henüz bilinmeyen nedenle park halindeki biçerdöverden düştü. Ağır yaralanan İhtiyar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde 4 gün boyunca tedavi gören İhtiyar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ünal İhtiyar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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