Balıkesir'de bir gencin denizde boğulmasıyla ilgili şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir gencin denizde boğulmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Ocaklar Mahallesi'ndeki iskelenin yakınında boğulan Abdülillah Karakaş'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Erdek Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, görgü tanığının ifadesine başvuruldu.

Karakaş'ı denize attıkları, sudan çıkmak için çabaladığı sırada başına şişeyle vurup engelleyerek boğulmasına neden oldukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Tutku B. (30) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgisi bulunduğu öne sürülen 2 şüpheli daha aranıyor.

Abdülillah Karakaş (25), Ocaklar Mahallesi'nde 16 Ağustos Pazar günü sabaha karşı iskelenin yakınında çevredekiler tarafından denizden çıkarılmış, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede gencin boğulduğu belirlenmişti.

