YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de bir gencin yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de bir gencin yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

07.07.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de bir gencin yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kavgada bir gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki zanlı tutuklandı.

Sarıkız Mahallesi'nde 23 yaşındaki Alim İçel'in yaşamını yitirdiği olayın ardından gözaltına alınan Alican K. (18) ve Ömer Faruk S'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada İçel'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınarak Edremit'in kırsal Kızılkeçili Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Sarıkız Mahallesi meydanında dün sabaha karşı çıkan kavgada Alim İçel bıçaklanarak hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan şüpheliler Alican K. ile Ömer Faruk S, polis tarafından kısa sürede yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir'de binanın altıncı katından düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdiBalıkesir'de binanın altıncı katından düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Terör örgütü propagandası iddiasıyla aranan zanlı otobüste yakalandıTerör örgütü propagandası iddiasıyla aranan zanlı otobüste yakalandı
GÜNCELLEME 5 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldüGÜNCELLEME 5 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:49
Sabah
05:41
Öğle
13:18
İkindi
17:15
Akşam
20:46
Yatsı
22:30

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Perşembe

Kemal Kıymaz Eczanesi
Altieylul
Kesen Eczanesi
Altieylul
Acar Eczanesi
Karesi
Huzur Eczanesi
Karesi
Tayanç Eczanesi
Ayvalik
Acungan Eczanesi
Bandirma
Vitamin Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcunun kızı pozuyla olay oldu! Şapkasıyla gizledi

Ünlü futbolcunun kızı pozuyla olay oldu! Şapkasıyla gizledi

İç çamaşırlı soygun! “Zenginden alıp fakire veriyorum”

İç çamaşırlı soygun! “Zenginden alıp fakire veriyorum”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi deri koruyor”

Kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi deri koruyor”

Doğru gördüğün yoldan sapma! Kafanı karıştırmak isteyenler var

Doğru gördüğün yoldan sapma! Kafanı karıştırmak isteyenler var

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.