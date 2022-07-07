Balıkesir'de bir gencin yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kavgada bir gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki zanlı tutuklandı.

Sarıkız Mahallesi'nde 23 yaşındaki Alim İçel'in yaşamını yitirdiği olayın ardından gözaltına alınan Alican K. (18) ve Ömer Faruk S'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada İçel'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınarak Edremit'in kırsal Kızılkeçili Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Sarıkız Mahallesi meydanında dün sabaha karşı çıkan kavgada Alim İçel bıçaklanarak hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan şüpheliler Alican K. ile Ömer Faruk S, polis tarafından kısa sürede yakalanmıştı.

