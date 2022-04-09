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Balıkesir'de bir iş yerinde tüp patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü

09.04.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de bir iş yerinde tüp patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hurda malzemelerin depolandığı bir iş yerinde, tüp patlaması sonucu yangın çıktı.

Sanayi sitesindeki bir dükkanda hurdaya ayrılmış tüpler henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Patlamanın şiddetiyle dükkanın içinde ve çatısında hasar oluştu.

Yangın sırasında dumandan etkilenen iş yeri sahibine ambulans ekipleri müdahale etti.

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