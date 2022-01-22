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Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

22.01.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Kadıköy Mahallesi 99. Sokak'ta bir çocuk annesi Elif T'ye (40), eşi Ş.T. (45) tarafından tabancayla 4 el ateş edildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis personeli, Elif T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, kaçan Ş.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Elif T'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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