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Balıkesir'de bir kişi iş yerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

03.06.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de bir kişi iş yerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kişi iş yerinde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Haydarçavuş Sokak'taki iş merkezinin önündeki araçların üzerine cam parçaları düştüğünü gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İş merkezinin 7. katından silah sesi duyulduğu ihbarını da alan polis, Mehmet Okyay'ı (72) kendisine ait iş yerinde hareketsiz halde buldu. Başında silah izine rastlanan ve sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Okyay'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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