Balıkesir’de bir mahalle daha karantinaya alındı

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı kırsal Büyük Soğuklar Mahallesi artan Covid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Gönen’in kırsal mahallelerinden Büyük Soğuklar artan korona virüs vakaları nedeniyle Gönen İlçe İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı. Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Gönen İlçemize bağlı Büyüksoğuklar Mahallesi’nde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 20 Ekim 2020 Salı günü saat 19.00’dan itibaren karantina altına alınmıştır" denildi.

