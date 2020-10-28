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Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.10.2020 23:51 | Son Güncelleme

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ovacık Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Ovacık Mahallesi'nde 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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