YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de bir sokak karantinaya alındı

Balıkesir'de bir sokak karantinaya alındı

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.05.2020 18:07 | Son Güncelleme

Balıkesir'de bir sokak karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Dursunbey İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilçeye bağlı kırsal Selimağa Mahallesi'ndeki 141-1 ile 142 ve 143 numaralı müstakil evleri birbirine bağlayan sokakta koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle karantina kararı alındı.

Söz konusu sokakta acil sağlık ihtiyaçları hariç ikinci bir emre kadar kolluk marifetiyle 14 gün boyunca tüm giriş ve çıkışlar durduruldu.

Karantina bölgesinde bulunan vatandaşların olası ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından karşılanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Dursunbey Karantina Sokak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

1 metre 25 santimetre uzunluğunda ve bir kilogram ağırlığındaki pide 5 TL

1 metre 25 santimetre uzunluğunda ve bir kilogram ağırlığındaki pide 5 TL

Dış cephe kaplama çalışmaları sürüyor

Dış cephe kaplama çalışmaları sürüyor

Köyde 75 aileye gıda yardımı, 65 aileye hergün yemek

Köyde 75 aileye gıda yardımı, 65 aileye hergün yemek

Hayırsever iş adamından gıda yardımı

Hayırsever iş adamından gıda yardımı

Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

Balıkesir Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
04:20
Sabah
05:57
Öğle
13:10
İkindi
17:01
Akşam
20:13
Yatsı
21:44

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Çimen Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Öntan Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Erol Eczanesi
Ayvalik
Gizem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Karesi İlçe Emniyet Müdürüne başarılı operasyon

Karesi İlçe Emniyet Müdürüne başarılı operasyon

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.