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Balıkesir’de BTT otobüslerine HES kodu ile binilecek

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.10.2020 17:02 | Son Güncelleme

Balıkesir’de filyasyonda bulunan vatandaşların toplu taşıma araçlarına binmesini engellemek amacıyla BTT’ye bağlı araçlara HES kodu ile binilmesi için Balkartlara kayıt işlemleri başlatıldı.Balıkesir’de Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarına İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye istinaden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde yeni tip Korona virüs’le (Kovid-19) mücadele kapsamında filyasyonda bulunması gereken vatandaşların Toplu Taşıma Araçlarını kullanmalarını engellemek amacıyla HES (Hayat Eve Sığar) Kodu Uygulaması - Akıllı Balkart entegre işlemleri başlatıldı.Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Balıkesir’de BTT otobüslerine HES kodu ile binilecek

Balıkesir’de filyasyonda bulunan vatandaşların toplu taşıma araçlarına binmesini engellemek amacıyla BTT’ye bağlı araçlara HES kodu ile binilmesi için Balkartlara kayıt işlemleri başlatıldı.
Balıkesir’de Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarına İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye istinaden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde yeni tip Korona virüs’le (Kovid-19) mücadele kapsamında filyasyonda bulunması gereken vatandaşların Toplu Taşıma Araçlarını kullanmalarını engellemek amacıyla HES (Hayat Eve Sığar) Kodu Uygulaması - Akıllı Balkart entegre işlemleri başlatıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Toplu taşıma araçlarından faydalanan vatandaşlar Vatandaşlarımızın https://www.akillibiletim.com/HesMatch.aspx?cid=10 adresinden HES(Hayat Eve Sığar) kayıt formunu doldurarak, Akıllı Balkartını entegre etmeleri rica olunur" açıklaması yapıldı.

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