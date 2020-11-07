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Balıkesir’de çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.11.2020 20:35 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir il merkezinde 15 Ayvalık’ta 5 Bandırma’da 5, Burhaniye’de 5, Edremit’te 8, Erdek’te 2 Gömeç’te 1, Savaştepe’de 3 ve Sındırgı’da 1 kişi yakalandı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda;1 şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 15 adet fişek, 1 şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek ayrıca bir kutu içerisinde 23 adet 7.65 mm çapında fişek, Tehditten aranan 1 şahsın üzerinde kurusıkı tabanca ve şarjörde 50 adet dolu kurusıkı fişeği ve çakıbıcağı ile birlikte yakalandı.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir il merkezinde 15 Ayvalık’ta 5 Bandırma’da 5, Burhaniye’de 5, Edremit’te 8, Erdek’te 2 Gömeç’te 1, Savaştepe’de 3 ve Sındırgı’da 1 kişi yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda;1 şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 15 adet fişek, 1 şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek ayrıca bir kutu içerisinde 23 adet 7.65 mm çapında fişek, Tehditten aranan 1 şahsın üzerinde kurusıkı tabanca ve şarjörde 50 adet dolu kurusıkı fişeği ve çakıbıcağı ile birlikte yakalandı. 2 şahısta da 33 adet uyuşturucu hap ile 3.35 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Beril Eczanesi
Merkez
Çağdaş Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Gültekin Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
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