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Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

15.08.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınında 1 dönümlük alan zarar gördü.

Doyran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 13 dakika içinde müdahale etti.

Ekipler, 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla yaptıkları çalışma sonucu yangını 45 dakikada kontrol altına aldı.

Yapılan incelemelerde 1 dönümlük alanda zarar oluştuğu tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit orman yangını

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