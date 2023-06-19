YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de cinayet

Balıkesir’de cinayet

19.06.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma cinayetle son buldu.

Balıkesir’de cinayet

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesinde katil zanlısı H.F.E (22) ile Şükrü Bayraktar (50) arasında sözlü tartışma başladı. Küfürlü tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü. Daha sonra H.F.E. tüfek ile Şükrü Bayraktar’ı başından vurdu. H.F.E. ise otomobili ile olay yerinden kaçtı. Cinayet ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma bölgeyi güvenlik altına alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk muayenede Bayraktar’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Firari cinayet zanlısı H.F.E. ise güvenlik güçleri tarafından yapılan sıkı takip sonucu yakalandı. Edremit Cumhuriyet Savcılığı cinayet ile ilgili soruşturma başlattı. Bayraktar’ın cenazesi ise otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir’de hem karadan hem de havadan haşere ile mücadeleBalıkesir’de hem karadan hem de havadan haşere ile mücadele
Bursa'da uçurumdan düşen eşinin ölümüne neden olmakla suçlanan kadın hakim karşısındaBursa'da uçurumdan düşen eşinin ölümüne neden olmakla suçlanan kadın hakim karşısında
Gaziantep’te boşanma aşamasındaki eşinin tüfekle vurduğu kadın ile babası öldüGaziantep’te boşanma aşamasındaki eşinin tüfekle vurduğu kadın ile babası öldü
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:34
Öğle
13:15
İkindi
17:12
Akşam
20:46
Yatsı
22:32

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Pazartesi

Zeytin eczanesi
Ayvalik
Esra eczanesi
Kepsut
Tok eczanesi
Manyas
Efe eczanesi
Savastepe
İlknur eczanesi
Sindirgi
Ercay eczanesi
Susurluk
Mert eczanesi
Gomec
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.