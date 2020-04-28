Balıkesir'de çoban köpeklerini zehirleyip koyunları çaldıkları iddia eden zanlılar yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, çoban köpeklerini zehirleyerek bir ağıldaki koyunları çaldıkları iddia edilen zanlılar jandarma ekiplerince yakalandı.

İskele Mahallesi'ne yakın arazide, Ilıca mevkisindeki ağılından 53 küçükbaş hayvanı çalınan H.T, Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat ederek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili oluşturulan özel ekip ve Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda, M.A. ve U.U'nun, H.T'ye ait 2 çoban köpeğini zehirleyerek 53 koyunu çaldıkları tespit edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda zanlılar M.A. ve U.U. gözaltına alındı.

