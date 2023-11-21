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Balıkesir’de çocuklar etkinlik dolu tatil yaptı

21.11.2023 14:20 | Son Güncelleme:
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çocuklar ara tatili dolu dolu geçirsin diye düzenlediği Çocuk Etkinlikleri Şenliği’nde çocuklar gülmekten göz açamadı.

Balıkesir’de çocuklar etkinlik dolu tatil yaptı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çocuklar ara tatili dolu dolu geçirsin diye Bandırma, Sındırgı, Gönen, Ayvalık, Bigadiç, İvrindi, Dursunbey ilçelerinde birbirinden güzel Çocuk Etkinlikleri düzenledi. Aydınlık geleceğimizin teminatı çocukların ara tatilini verimli, eğlenceli ve eğitici bir şekilde geçirmesini sağlamak amacıyla ara tatilde gerçekleştirilen etkinliklere ilgi gösteren çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan programda doyasıya eğlendi. Çocuklar ile ebeveynler yer değişti bu kez çocuklar anne ve babalarının yüzünü boyadı. Etkinlikler sürecince çocukların yüzünden gülümseme hiç eksik olmadı. Geçmişimizdeki güzelliklerin gelecek nesillere tanıtılması amacıyla orta çıkan Geleneksel Türk Gölge Oyunu Karagöz ve Hacivat’ gösterisinde çocuklar kahkahalarını tutamadı.

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