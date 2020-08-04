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Balıkesir’de çocuklar için yüzme kursları başlıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.08.2020 11:07 | Son Güncelleme

Balıkesir’de Gençlik Spor İl Müdürlüğü ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle çocuklar hem yüzme öğrenecek, hem eğlenecekler.Balıkesir Gençlik ve Spor il müdürlüğü tarafından Altıeylül Millet Bahçesi ile Karesi Spor Toto Spor Tesislerine kurulan portatif havuzlarda yüzmeyi öğrenen çocuklar, bunaltan sıcaklarda eğlenerek serinleyecekler.

Balıkesir’de Gençlik Spor İl Müdürlüğü ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle çocuklar hem yüzme öğrenecek, hem eğlenecekler.
Balıkesir Gençlik ve Spor il müdürlüğü tarafından Altıeylül Millet Bahçesi ile Karesi Spor Toto Spor Tesislerine kurulan portatif havuzlarda yüzmeyi öğrenen çocuklar, bunaltan sıcaklarda eğlenerek serinleyecekler. Bakanlık tarafından Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırılan portatif yüzme havuzları ile gençlere yüzme imkanı sunuluyor. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Karesi ve Altıeylül ilçelerinde kurulan portatif yüzme havuzları için yüzme kursları kayıtları başladı.
19 ilde hayata geçirilen portatif yüzme havuzlarıyla gençlere ve çocuklara ücretsiz ve hijyen şartlarda uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersi almasına da olanak sağlanıyor. 10 Ağustos’ta başlayacak kurslar Karesi Spor Toto Spor Tesisleri ile Altıeylül Millet Bahçesine kurulacak portatif havuzlarda antrenörler eşliğinde yüzme kursları verilecek. Çocukların kayıtlarını online olarak yapabilecekler. Aynı zamanda Kurtdereli Spor Salonu, Şehit Turgut Solak Spor Salonu ve Karesi Spor Toto Tesislerinde kurs kayıtlarını yaptırabilecekler.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Balıkesir’de de başarıyla devam eden Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile insan sağlığına birçok faydası bulunan özellikle de gelişim çağındaki çocuklar fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destek olan yüzme sporu öğretilerek sağlıklı bir neslin yetiştirilmesi hedefleniyor.
Düzenli olarak spor yapan çocuklarda öğrenme kapasitesi ve kendine güven duygusunun geliştiğini hatırlatan Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Yüzme, tüm vücudu kullanmayı gerektirdiğinden dayanıklılık, kas gücü ve esnekliği aynı anda kazandıran birkaç spordan biri. Bu nedenle çocukların gelişimine çok önemli katkı sağlıyor. Fiziksel gelişim çocukların entellektüel ve duygusal gelişimin bir parçası olarak gösteriliyor. Bu nedenle egzersiz çocukların bedensel olduğu kadar zihinsel gelişimi için de önem taşıyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yüzmeye erişimi ve yeni sporcular yetişmesi için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Sporun tabana yayılması için erişilebilir olması gerekiyor ve bizler de bu bilinçle çalışıyoruz” dedi.

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