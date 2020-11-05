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Balıkesir’de covid-19 katlanarak artıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.11.2020 12:23 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kent genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarında 3 kat artışın yaşandığına dikkat çekerek, vatandaşları tedbirlere uyma konusunda bir kez daha uyardı.Covid-19 vakalarının en çok arttığı yerlerin kırsal mahalleler olduğunu söyleyen Vali Hasan Şıldak, 19 mahallenin tamamında 26 mahallede de konut bazında karantina uygulamasının yapıldığını, denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti.“Vaka sayılarında artış var”Balıkesir Valisi Hasan Şıldak korona virüs vaka, tedbir ve uyarı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kent genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarında 3 kat artışın yaşandığına dikkat çekerek, vatandaşları tedbirlere uyma konusunda bir kez daha uyardı.
Covid-19 vakalarının en çok arttığı yerlerin kırsal mahalleler olduğunu söyleyen Vali Hasan Şıldak, 19 mahallenin tamamında 26 mahallede de konut bazında karantina uygulamasının yapıldığını, denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

“Vaka sayılarında artış var”
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak korona virüs vaka, tedbir ve uyarı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Vali Şıldak kırsal bölgelerdeki artışa dikkat çektiği açıklamasında, “Kırsal mahallelerimizde covid-19 vakalarında ciddi artış var. Özellikle temaslılarda hastalanma oranı il genelinde yüzde 20’lerden yüzde 40’lara çıktı. Bu artış da bizi karantina uygulamasını devreye almamıza sebep oldu” diye konuştu.

“19 mahallede tam 26 mahallede kısmi karantina uyguluyoruz”
İl genelinde 19 kırsal mahalle ile 26 konutta karantina uygulamasının yapıldığını ifade eden Vali Hasan Şıldak, “İlimizde vaka sayılarının yükselmesinin kurallara tam olarak uyulmamasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Bunun sebebine ayrıca hava koşullarının değişmesini de ilave edebiliriz. Şu anda ilimizde 19 kırsal mahallede tam olarak, 26 mahallemizde ise konut bazında karantina uygulaması yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yoğun bakım ve entübe sayılarında da artış yaşanıyor”
İl genelindeki ağır hasta sayılarında da yükselişin bulunduğunu sözlerine ekleyen Vali Hasan Şıldak, “Vakaların artması nedeniyle hastanelerimizde tedavi gören kişi sayılarında da artışa neden oluyor. Yoğun bakım ve entübe servisindeki hasta sayılarımızda bir artış yaşandığı gerçeği var” diye konuştu.

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