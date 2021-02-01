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Balıkesir’de denetim komisyonları seçildi

01.02.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Denetim Komisyonu başkanlığına Cemal Akkılınç Başkan vekilliğine ise Bülent Başaran seçildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Denetim Komisyonu başkanlığına Cemal Akkılınç Başkan vekilliğine ise Bülent Başaran seçildi. Burhaniyeli Akkılınç ve Başaran’ın denetim komisyonunda görev alması sevindirdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Denetim Komisyonunu seçti. Komisyona Ak Partiden Cemal Akkılınç Başkan seçilirken, Başkan vekilliğine İYİ Partiden Bülent Başaran seçildi. Komisyonun diğer iki üyesi ise CHP’li Burhanettin Ağabeyoğlu ile AK Partili Mehmet Birol Şahin oldu. CHP’nin Balıkesir’de 5 olan üye sayısının 4’e indirilmesine itiraz ederek konuyu yargıya taşıdığı ve son iki toplantıda başkan ve üyelerini belirleyemediği Denetim Komisyonu seçimleri, Ocak ayının son meclis oturumunda gerçekleştirdi. 4 üye için yapılan seçimlerde Burhaniye Belediye meclisinden iki isim Başkan ve Başkan vekilliğine seçildi. Ak Parti’den Cemal Akkılınç Denetim Komisyonu Başkanı seçildiği komisyonun Başkan vekilliğine ise İYİ Partiden Bülent Başaran seçildi. Ak Parti’den Mehmet Birol Şahin ile CHP’den Burhanettin Ağabeyoğlu ise komisyon üyesi olarak görev yapacak

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