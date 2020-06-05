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Balıkesir’de denetlemeler sürüyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.06.2020 17:39 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri Berber, Kuaför ve Güzellik salonları polis ekiplerince denetlendi.

Balıkesir’de polis ekipleri Berber, Kuaför ve Güzellik salonları polis ekiplerince denetlendi. Polis ayrıca kafe ve lokantaları denetleyerek, müşterilerin ve iş yeri sahiplerinin yeni normalleşmeye uyup uymadıklarını kontrol etti.
Balıkesir’de polis ekipleri Denetimlerde berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde, randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma, müşteri koltukları arasındaki mesafeyi sağlama, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanımı, hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyonu veya dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık ürünlerin kullanımı, izin verilmeyen ustura ile tıraş, cilt bakımı, makyaj, ense fırçası kullanmama kurallarına uyulup uyulmadığına bakıldı.
Kafe ve lokantalarda yeni normalleşme denetimi
Balıkesir’de polis kafe ve lokantaları denetleyerek, müşterilerin ve iş yeri sahiplerinin yeni normalleşmeye uyup uymadıklarını kontrol etti. Polis kafe ve lokantaları gezerek müşterilerin çok yakın oturmaması gerektiğini maske kullanmasının kendilerinin ve toplum sağlığı için faydalı olacağı uyarısında bulundu. Bu çerçevede 58 berber, kuaför, güzellik salonu ile 13 lokanta ve kafe denetlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında denetlemeler devam edeceği öğrenildi.

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