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Balıkesir'de denize düşen göçmen bebek için arama kurtarma çalışması başlatıldı

13.11.2023 13:56 | Son Güncelleme:
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Yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na giden göçmenlerin arasında bulunan bir bebeğin denize düşmesi sonrası arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, bir düzensiz göçmen grubundakiler Midilli Adası’na ulaştıktan sonra Yunan makamlarına verdikleri ifadede, Türk kıyılarından ayrıldıktan kısa süre sonra gruptaki bir kişinin bebeğinin denize düştüğünü belirtti.

Yunanistan makamlarının konuyu Türk Sahil Güvenlik yetkililerine bildirmesinin ardından bölgeye gönderilen TCSG 84 isimli Sahil Güvenlik gemisi ve KB-4510 botuyla, bebek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Şiddetli yağışa rağmen denizden, karadan ve havadan yürütülen çalışmalarda şu ana kadar bebeğe ait bulguya rastlanmadı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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