Balıkesir'de denize giren kişi boğuldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde denize giren Emirhan Özbağ (18) boğuldu.
Narlı Mahallesi sahilinde yüzmek için denize giren Özbağ, bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Plajda bulunanlar tarafından sudan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan genç, sağlık ekiplerince Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Özbağ, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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