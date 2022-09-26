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Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

26.09.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

BALIKESİR(AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Mustafa Turan (54) yönetimindeki 10 K 2870 plakalı motosiklet, kırsal Ergili Mahallesi'nde devrildi.

Vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Turan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mustafa Turan'ın cenazesi, Bursa Adli Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekiplerinin kazaya ilişkin çalışması sürüyor.

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Bandırma Manyas Mustafa Turan motosiklet kaza

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