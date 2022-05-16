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Balıkesir'de devrilen tırın sürücüsü öldü

16.05.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de devrilen tırın sürücüsü öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

S.D. idaresindeki 34 ETS 831 plakalı kitap yüklü tır, Balıkesir-Bursa kara yolu Şamlı kavşağı yakınında devrildi.

Kaza yerine giden itfaiye ekipleri, tırda sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı.

Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kaza nedeniyle tırın dorsesindeki kitapların bir bölümü yol kenarına saçıldı.

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trafik kazası Balıkesir

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