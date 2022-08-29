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Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü ile yeğeni hayatını kaybetti

29.08.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü ile yeğeni hayatını kaybetti

Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü ile yeğeni hayatını kaybetti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Salih Çoban (42) yönetimindeki 10 VF 179 plakalı traktör, Sağırlar Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki yeğeni Gizem Selda Çoban (11) yaşamını yitirdi, Emine Çoban (63) ve İlknur Çoban (36) da yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırılırken, Salih Çoban ile yeğeni Gizem Selda Çoban'ın cenazeleri de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Çoban ailesinin çalıştıkları tarladan eve dönüşte kazanın meydana geldiği belirtildi.

Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü ile yeğeni hayatını kaybetti

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Balıkesir Dursunbey traktör hayatını kaybetti kaza

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