YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.08.2020 10:59 | Son Güncelleme

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde dalgıçlar tarafından atık maddelerin çıkartıldığı dip temizliği yapıldı.

Erdek Belediyesi, Bandırma Rotary Kulübü ve Erdek Spor Dalış Kulübü iş birliğiyle dalgıçlar deniz dibini temizledi. Erdek Limanı'nda 9 kişinin katıldığı temizliğin sonunda denizden otomobil tekerleği, sandalye, masa, şişe, halı gibi birçok atık çıkarıldı.

Bandırma Rotary Kulübü Başkanı Serhat Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kulüp olarak 4 yıldan beri bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Herkes kendi çöpüne sahip çıkarsa her yerin temiz olacağı düşüncesiyle bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmayı gelenekselleştirerek sürdürüyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe Bandırma Kent Konseyi Başkanı Murat Ergöz, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Kamil Ercan ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Özker de katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:

Bursa’da nesli tükenmekte olan ilginç misafir

Bursa’da nesli tükenmekte olan ilginç misafir

Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’da 3 kişi kenevir bitkisi sularken suçüstü yakalandı

Kütahya’da 3 kişi kenevir bitkisi sularken suçüstü yakalandı

Yeşilçam klasiği ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ı araçlarından izlediler

Yeşilçam klasiği ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ı araçlarından izlediler

Balıkesir Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

İmsak
04:32
Sabah
06:08
Öğle
13:19
İkindi
17:09
Akşam
20:20
Yatsı
21:50

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Arı Eczanesi
Merkez
Dilara Eczanesi
Merkez
Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Hayat Eczanesi
Ayvalik
Çırpanlı Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

LGS Sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirdi

LGS Sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirdi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.