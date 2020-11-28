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Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi yakalandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.11.2020 13:45 | Son Güncelleme

Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Osmanlı dönemine ait sahte sikkeleri satmaya çalışan 7 şüpheli gözaltına alındı.

M.A. ile telefonla irtibata geçip, ellerinde küp dolusu tarihi eser niteliğinde altın olduğunu söyleyen zanlılar takibe alındı.

Edremit'te M.A. ile buluşan şüpheliler, kuyumcuya giderek altınlardan birini bozdurdu. Diğer altınların da gerçek olduğuna inanan M.A, 25 bin lira karşılığında 240 altın sikke için anlaştı.

Daha sonra aldığı sikkelerin sahte olduğunu fark ederek dolandırıldığını anlayan M.A, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat etti.

İhbar üzerine harekete geçen Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı araçları ve kaldıkları ikameti belirledi.

Fiziki takibe başlayan ekipler, 7 şüpheliyi İkizçay Mahallesi 3078 Sokak'ta saklanmak için kullandıkları ikamete girmek üzereyken yakaladı.

Polis tarafından şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramada, 352 sahte Osmanlı sikkesi, dolandırıcılık olayında kullandığı belirlenen 11 telefon, 3 bin 500 lira para ile açık adres ve isim listesi bulunan dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı, S.D, M.D, H.K, O.G. ve O.Ö. "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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