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Balıkesir'de dün kaybolan taksici, İzmir'de ölü bulundu

19.02.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de dün kaybolan taksici, İzmir'de ölü bulundu

İZMİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dünden beri aranan 55 yaşındaki taksici Atilla Bahçeci, İzmir'in Dikili ilçesindeki ıssız bir bölgeye park edilmiş otomobilinin bagajında ölü bulundu.

İhbar üzerine Salihleraltı mevkisine giden jandarma ekipleri, ıssız bir bölgede park edilmiş "10 T 3902" plakalı takside inceleme yaptı.

Aramalarda otomobilin bagajında Bahçeci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Evli ve bir çocuk babası Bahçeci'nin yakınlarının, dün kendisine ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundukları öğrenildi.

Cenaze, inceleme için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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